Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Данияр Жаналинов рассказал, что из-за моратория на проверки бизнеса поиск арендодателей, которые не платят налоги, невозможен. Но госорганы ведут контроль по-другому, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Когда начался массовый приезд россиян и скачок цен на аренду квартир, Минфин говорил о проверках арендодателей, в том числе и по налоговой части. Сколько арендодателей в Казахстане не платят налоги? Как выявляют таких недобросовестных предпринимателей?" - спросил журналист на брифинге СЦК.

Жаналинов пояснил, что на сегодня налоговые органы не могут осуществлять проверки, так как действует мораторий. Но у КГД имеются свои контрольные функции, которые они могут осуществлять вместе с МВД.

"В рамках контроля миграции иностранцев обеспечивается заполнение опросных листов участковыми инспекторами полиции с последующей передачей сведений в органы госдоходов. На сегодня выявлено 5 109 владельцев недвижимости, которые сдают в аренду жилье, в том числе 2 317 владельцев - иностранных граждан. Охвачено контролем 4 457 владельцев недвижимости, из них 1 410 производят уплату налогов", - сказал Жаналинов.

По словам главы КГД, 1 331 владелец недвижимости сдает квартиры родственникам и друзьям.

"Остальные 1 716 владельцев в налоговых органах не зарегистрированы. По результатам контроля выявлено 1 102 владельца жилья, из них встали на учет в качестве ИП 316 по результатам этого года. Уплатили ЕСП, он тоже считается как бы исполнением своих налоговых обязательств, 474. Более 1,3 миллиона тенге ими уплачено. И заявили о сдаче налоговой формы № 240 и № 270 в 2023 году 312 владельцев недвижимости. Работа в данном направлении будет продолжаться", - заверил Жаналинов.