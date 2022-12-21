Как проверяют арендодателей квартир в Казахстане, рассказали в КГД
Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов Данияр Жаналинов рассказал, что из-за моратория на проверки бизнеса поиск арендодателей, которые не платят налоги, невозможен. Но госорганы ведут контроль по-другому, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"Когда начался массовый приезд россиян и скачок цен на аренду квартир, Минфин говорил о проверках арендодателей, в том числе и по налоговой части. Сколько арендодателей в Казахстане не платят налоги? Как выявляют таких недобросовестных предпринимателей?" - спросил журналист на брифинге СЦК.
По словам главы КГД, 1 331 владелец недвижимости сдает квартиры родственникам и друзьям.
"Остальные 1 716 владельцев в налоговых органах не зарегистрированы. По результатам контроля выявлено 1 102 владельца жилья, из них встали на учет в качестве ИП 316 по результатам этого года. Уплатили ЕСП, он тоже считается как бы исполнением своих налоговых обязательств, 474. Более 1,3 миллиона тенге ими уплачено. И заявили о сдаче налоговой формы № 240 и № 270 в 2023 году 312 владельцев недвижимости. Работа в данном направлении будет продолжаться", - заверил Жаналинов.
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