Финансирование качественного интернета изначально не предусматривается акиматами, сообщили в ведомстве, передает Informburo.kz.

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В Министерстве просвещения прокомментировали слова министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о причинах низкой скорости интернета во многих казахстанских школах.

"Бюджет доходит до школ за 20 Мбит по стандарту, а директор экономит и платит за 8 Мбит", – сказал глава Минцифры.

По данным Минпросвета, у проблемы есть несколько причин, и одна из них – действительно нехватка денег, но экономят их не руководство учебных заведений. Вопрос финансирования школ курируют акиматы.

"Фактическое отсутствие скоростного интернета в части школ связано не с экономией со стороны директоров школ, а с тем, что финансирование качественного интернета изначально не предусматривается акиматами и маслихатами в достаточном объёме для подключения школ к необходимому тарифному плану", – отметили в министерстве.

В Минпросвете также напомнили, что в части школ попросту отсутствуют технические условия для проведения скоростного интернета – к примеру, оптоволоконные сети.



"Акиматам поручили централизовать заключение договоров на подключение к интернету и заложить дополнительные средства для того, чтобы внутри школы могли установить Wi-Fi-соединения и локальные сети", – говорится в сообщении ведомства.