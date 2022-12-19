Во вторник, 20 декабря, по прогнозу синоптиков, будет облачно, осадки, снег, дождь. На севере и востоке области сильный снег, гололед, низовая метель, на западе туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью 15-20 м/с, порывы до 23 м/с, днем 9-14 м/с, на востоке 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Температура днем и ночью одинаковая: -2...-7 градусов, на севере и востоке области -11 градусов.

В Костанае облачно, ночью и утром снег, дождь и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, ночью 15-20 м/с. Температура ночью и днем -3...-5 градусов.

- Погода в ближайшие дни обусловлена средиземноморским циклоном, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В среду, 21 декабря, на востоке снег, метель, на севере туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на востоке 15-20 м/с. Ночью -18...-23 градусов, на западе -26 градусов. Днем -15...-20, на западе-23 градуса.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -21...-23, днем -15...-17 градусов.

В четверг, 22 декабря, на востоке снег, метель, на севере туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на востоке 15-20 м/с. Ночью -23...-28 градусов, на юге -20 градусов. Днем -17...-22, на западе -25 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -25...-27 , днем -20...-22 градуса.