В Казахстане утвердили понятие средней скорости. Стандарт введут в действие с 1 июля 2023 года, передает Informburo.kz со ссылкой на "КазСтандарт".

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Ранее в МВД пояснили, что камеры фото- и видеофиксации будут отмечать превышение средней скорости водителями только на загородных трассах. Какими будут штрафы за превышение средней скорости пока неизвестно.

"В национальном стандарте внесено понятие "средняя скорость" – характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе", – говорится в сообщении.

Также в стандарте прописали, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать: