Аким Куандык ИСПЕРГЕНОВ сегодня, 15 декабря, вручил четырем рудничанам удостоверения и знаки почетных граждан города. Торжественная церемония прошла в городском молодежном ресурсном центре.

Первостроитель и ветеран культуры Рудного Ольга ПИГАСОВА больше 50 лет отдала развитию культуры города. Работала в ДК "Горняк", музыкальном училище, городском музее и кинотеатре "Айгуль", а сейчас преподает сценическую речь в Рудненском социально-гуманитарном колледже им. Алтынсарина.

- Я считала, что главная профессия в нашем городе это горняк, - отметила после вручения награды Пигасова. - И я рада, что наконец отметили труд культработника. Потому что мы тоже делаем свое благое дело для рудничан. Я благодарна за доверие. 50 лет трудового стажа. Люблю рудничан, люблю свой город, поэтому и дальше буду служить ему.

Директор ТОО "ЭПК Atica" Анатолий ГАЛУШКА считает, что звание почетного гражданина - не награда, а дополнительная ответственность перед горожанами.

- Я расцениваю это как награду для всего коллектива рудненской электросетевой компании, - сказал он. - Я начинал в 1970 году рядовым слесарем. Потом уже признание квалификации - от инженера ТЭЦ до директора компании. Задача у нас одна - чтобы улицы города были со светом. Раньше город был совсем темным, потом система развивалась и сейчас неосвещенными остались только окраины. Мы прилагаем усилия, чтобы изменить это, хотя в функции электросетевого предприятия не входит монтаж освещения, мы отвечаем только за поставку электроэнергии.

Также почетными гражданами Рудного стали тренер по боксу спортклуба «Рудный-2017» Берик МЫРЗАХМЕТОВ и ветеран боевых действий в Афганистане Владимир СТУПНИК.

На сайте рудненского городского маслихата есть раздел, где по идее должен быть размещен список всех почетных граждан. Однако он пуст.

Кроме того, сегодня наградили троих многодетных мам подвесками «Кумыс алка», а еще 15 рудничан получили почетные грамоты от акима города "за активное участие в общественной жизни".

Фото Георгия ГОВОРОВА

