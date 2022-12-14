В четверг, 15 декабря, по прогнозу синоптиков, в регионе без осадков, на северо-востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура ночью -15...-20 градусов, на на северо-западе области -25. Днем -12...-17 градусов, на юге -6.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -18...-20 градусов, днем -14...-16 градусов.

- Погода в четверг и пятницу обусловлена антициклоном, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН.

В пятницу, 16 декабря, в регионе без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -20...-25 градусов, на северо-востоке области -28, на юге -15. Днем -15...-20 градусов, на юге области -12 градусов.

В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -26...-28 градусов, днем -18...-20.