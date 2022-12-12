Прения по уголовному делу в отношении отстраненного директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, главного инженера теплокомпании Вячеслава ПЛОТНИКОВА, заместителя директора ТОО "Алатаустрой-2009" Тулегена ТУРЛУГУЛОВА и директора ТОО ТЭМС Рустема ЗИННАТУЛЛИНА прошли в Костанайском областном суде сегодня, 12 декабря.

Согласно обвинительному заключению, Бекпаганбетов вступил в преступный сговор с Плотниковым и другими подсудимыми для незаконного обогащения. Поэтому он расторг договор на покупку газовых горелок с ТОО "КазДинКом" и заключил новый, по более высокой цене с аффилированным, как утверждает обвинение, ТОО "Алатаустрой-2009".

В суде первой инстанции долго выясняли этот момент. В нем обвинение усмотрело корыстный умысел и необоснованную трату бюджетных средств. Подсудимые доказывали, что горелки, предложенные «КазДинКомом», не подходили для костанайской ТЭЦ, их нужно было удлинить на 400 мм, а в новую сумму тендера вошла не только их установка, но и реконструкция.

Однак, аудитор ДВГА утверждал, что заказчиком газовых горелок была КТЭК и, зная, какие именно нужны горелки, должна была прописать это в техспецификации. Но параметров там не было, что тоже является нарушением.

Изначально обвинение утверждало, что Бекпаганбетов незаконно обогатился на 79 млн тенге, позже сумму ущерба снизили до 12 млн тенге.

14 июля суд № 2 Костаная оправдал всех четверых подсудимых и признал их право на реабилитацию. Спустя 15 дней прокуратура подала апелляционную жалобу. И дело начали рассматривать вновь в областном суде.

В частности была назначена экспертиза об обоснованности бюджетных трат. Специалист ДВГА (департамента внутреннего государственного аудита) проводил ее почти месяц и пришел к выводу, что деньги потратили незаконно. Эксперты, привлеченные адвокатами подсудимых, заявляли в суде первой инстанции, что нарушений не было.

- Суд первой инстанции пришел к выводу, что сговора не было, как и аффилированных подрядчиков, - сообщила в прениях прокурор Танзиля АБДУЛЬМЕНОВА. - Но это не так. И подтверждается тем, что у ТОО "Алатаустрой-2009" не было штата сотрудников, а в учредителях значилась Карымсакова - мать Бекпаганбетова, директором была Кушекова - его знакомая, а заместителем Турлугулов - его бывший водитель. "Алатаустрой-2009" участвовало только в госзакупках, проводимых КТЭК. Оба предприятия - ТОО "Алатаустрой-2009" и ТОО "ТЭМС" - служили для Бекпаганбетова инструментами по обогащению.

Абдульменова добавила, что Турлугулов и Зиннатуллин приобрели газовые горелки и составили договор на поставку их для КТЭК с указанием марки, цены и количества еще до того, как КТЭК расторгла договор с "КазДинКомом". Это означает, что Бекпаганбетов был осведомлен о деятельности этих фирм.

- Договор с "КазДинКомом" 20 августа 2020 года незаконно расторг Плотников по указанию Бекпаганбетова, - уточнила Абдульменова. - Хотя срок действия договора был до 25 августа 2020 года. Считаю, что сговор и преступный умысел полностью доказаны, поэтому оправдательный приговор суда первой инстанции нужно отменить.

Прокурор попросила назначить Аскару Бекпаганбетову 10 лет лишения свободы, Вячеславу Плотникову - 9 лет, а Тулегену Турлугулову и Рустему Зиннатуллину по 8 лет лишения свободы. Всем в колонии средней безопасности (общий режим).

Государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ заявил, что судья первой инстанции Алтынай БАЙЖУМАНОВА преднамеренно вынесла оправдательный приговор всем подсудимым по делу КТЭК.

- О какой созтязательности и равноправии сторон может идти речь, если судья Байжуманова прямо указывает главному фигуранту Бекпаганбетову о том, какие показания давать, что говорить, и подсказывает, какую позицию выбрать? - возмутился Айтбаев. - Из материалов дела известно, что ТОО "Алатаустрой-2009" приобреталось бывшим сотрудником КТЭК Турлугуловым по просьбе Бекпаганбетова. Позже его переписывали на всех близких родственников: мать, брата и жену Бекпаганбетова. Когда подсудимый начал рассказывать о своей причастности к финансовой деятельности КТЭК, судья Байжуманова его перебила и прямо сказала: "По вашей позиции вообще не нужно этого говорить. Нужно говорить: "Это я знаю из материалов уголовного дела". Вам на семейном собрании нужно было сказать родственникам: "Не подставляйте меня". Или другой пример: Плотников изъявил желание давать показания после всех, однако допрашивался в ходе всего ГСР и толком не отвечал на мои вопросы. В ходе ГСР я подал более 27-ми возражений и ни одно из них не было рассмотрено. Байжуманова лишь ограничилась единственным замечанием в мой адрес: "Короче, вам не нравится, как я веду процесс". Я считаю, что судья Байжуманова изначально поставила цель вывести виновных из-под уголовного преследования. Даже в описательной части самовольно изменила сумму ущерба.

Адвокат Бекпаганбетова Марат ШУАКПАЕВ сказал в ответ, что такие заявления "режут слух".

- Судьи не нуждаются в защите, - пояснил он. - Но на кону честь и репутация судьи Байжумановой. Прошу областной суд дать этому оценку.

Шуакпаев вновь заявил, что его подзащитный невиновен, а "Алатаустрой-2009" участвовало не "исключительно в госзакупках, проводимых КТЭК, как выразилась прокурор.

- В 2019 году прибыль "Алатаустрой-2009" составила 97 856 546 тенге, - уточнил Шуакпаев. - Ни одной госзакупки не было выиграно у КТЭК. В 2020 году прибыль более 218 млн тенге, от договоров с КТЭК - лишь 111 млн тенге. Отсутствие аффилированности и связи "Алатаустрой-2009" с КТЭК доказывает и то, что оно осталось должно 11 млн тенге ИП Лидия, принадлежащему супруге Бекпаганбетова. Плотников был вовлечен в орбиту уголовного преследования только потому, что стояла его ЭЦП. Хотя он не знал о том, что КТЭК расторгла договор с "КазДинКомом", о чем не раз давал показания. Это подтверждает отсутствие преступного сговора.

Шуакпаев также заявил, что в выводах аудитора ДВГА Таукелова, сообщившего, что КТЭК провела госзакупку незаконно, он обнаружил семь нарушений. В частности, Таукелов сделал экспертизу без выезда на объект, без привлечения технических специалистов и вообще он "не эксперт в этом деле".

Сам Аскар Бекпаганбетов вновь доказывал, что пришел на убыточное предприятие и сделал из него прибыльное.

- В 2017 году прибыль составила 50 млн тенге, в 2018-м - 30 млн тенге, в 2019-м - 250 млн тенге, в 2020-м - 38 млн тенге, - перечислил он. - И еще я умудрялся снижать тарифы...

- Это к делу не относится, - отреагировал председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда Арман ШАМШИЕВ.

- Я лишь хочу сказать - как бы я мог воровать, если предприятие все время приносило прибыль? - поинтересовался Бекпаганбетов.

Он также заявил, что судья Байжуманова не давала ему никаких подсказок. А в курсе финансовой деятельности ТОО "ТЭМС" и ТОО "Алатаустрой-2009" он был потому, что досконально изучил все 50 томов дела, находясь под домашним арестом.

- Это было испытанием для меня: ходить по дому с браслетом на ноге, - сказал Бекпаганбетов. - Из-за уголовного преследования я лишился работы и должности директора еще до вынесения приговора, не на что было содержать семью. Я приехал в Костанай и 6 лет жил в арендованной квартире, которую позже купил. У меня нет коттеджей и счетов. За время процесса у меня родился пятый ребенок. Я прошу суд от своего имени и от имени нашей многодетной семьи окончательно меня оправдать.

Плотников, Турлугулов и Зиннатуллина также вновь заявили о своей невиновности и непричастности к делу.