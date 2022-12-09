В субботу, 10 декабря, в регионе, по прогнозу синоптиков, без осадков, на юго-востоке туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -20...-25, на юге -28 градусов. Днем -12...-17.

В Костанае без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью -21...-23, днем -12...-14 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

- На погоду в выходные и в понедельник влияют атмосферные фронтальные разделы, - пояснила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ.

В воскресенье, 11 декабря, днем на севере области снег, низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью -20...-25, на севере -15 градусов. Днем -12...-17 градусов.

В Костанае днем небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Ночью -18...-20 градусов, днем -12...-14 градусов.

В понедельник, 13 декабря, на севере небольшой снег и низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с, на севере и западе области порывы до 15-20 /с. Температура ночью -17...-22, на севере региона -12 градусов. Днем -7...-12, на севере минус 4 градуса.

В Костанае без осадков. Ветер западный 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура ночью -17...-19, днем -8...-10 градусов.