По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня погода в нашем регионе будет формироваться под влиянием сибирского антициклона. Температура воздуха ночью практически на всей территории будет ниже 20 градусов мороза. В четверг, 8 декабря, -22-27, а на востоке области -30. В пятницу, 9 декабря, -20-25, на севере -17. В субботу, 10 декабря, -23-27, на севере -20 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Ветер 8 и 10 декабря будет юго-западного направления, сначала со скоростью 5-10 м/с, затем 9-14 м/с. А в пятницу он на один день изменится на северо-западный, при этом по области его скорость будет достигать 14 м/с, а в северной части региона 15-20 м/с.

На севере и востоке 8 декабря ожидается небольшой снег и туман, 9 и 10 декабря на севере прогнозируют небольшой снег и низовую метель.

- В Костанае все три дня ожидаем переменную облачность, без осадков, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура ночью 8 декабря 25-27 градусов мороза, 9 декабря - 22-24 градуса, 10 декабря - 23-25 градусов. Днем в областном центре столбики термометров покажут 17-19 градусов в четверг, 13-15 в пятницу и 15-17 градусов субботу.

Ветер в областном центре, так же, как и по области, 8 декабря будет юго-западного направления 2-7 м/с. В пятницу, 9 декабря, ветер сменится на северо-западный, скорость 5-10 м/с. В субботу, 10 декабря, вновь станет юго-западным, но уже сильнее - 9-14 м/с.