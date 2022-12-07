Всеобщее декларирование в 2023 году коснется бюджетников - учителей, врачей, деятелей спорта и культуры, а также сотрудников квазигосударственных и нацкомпаний. Декларацию об активах и обязательствах должны будут сдавать и их супруги.

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Что нужно успеть сделать до начала обязательного декларирования, чтобы потом не попасть впросак? Об этом корреспондент Tengrinews.kz спросил у руководителя управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по городу Алматы Куаныша Туменбаева.

Дебиторская и кредиторская задолженности

В целях декларирования задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторская задолженность) и других лиц перед физическим лицом (дебиторская задолженность) данные обязательства должны быть нотариально заверены.

То есть если вы кому-то заняли крупную сумму денег, чтобы в последующем не доказывать, откуда появились эти деньги, нужно этот долг нотариально зафиксировать до начала следующего года, то есть до 31 декабря 2022 года. То же самое касается и тех, кто деньги взял в долг. Эти данные обязательно нужно отразить в первоначальной декларации об активах и обязательствах (форма 250.00).

Антиквариат, дорогие картины и шубы

Физлицо в случае наличия по желанию вправе указать в декларации дорогостоящее имущество. Важный нюанс - стоимость вещи должна быть официально определена оценкой. Например, если физлицо имеет антиквариат, картины или шубы, цена за единицу которых превышает 1000 МРП, и пожелает указать это в декларации - для этого необходимо сделать их оценку у оценщика в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности, то есть иметь оценочную стоимость. Оценка должна быть по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Переоформить автомобиль, купленный по доверенности

В Казахстане широко распространена практика покупки авто по доверенности. Например, вы купили машину, она фактически ваша, но записана на другого человека.

"Если гражданин фактически купил авто по доверенности, то автомобиль, конечно же, нужно на себя оформить. Потому что завтра машина по базе будет оформлена на того человека. И опять же если вы соберетесь ее продавать, потом не сможете доказать происхождение денег, когда соберетесь покупать другую машину. Мы смотрим по факту. Потому что в Гражданском кодексе нет понятия "продать по доверенности". Если продал – должен быть договор купли-продажи имущества, транспорт должен быть переоформлен на покупателя", - пояснил руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по городу Алматы Куаныш Туменбаев.

Если же в последующем налогоплательщик не сможет подтвердить энную сумму – то придется уплатить индивидуальный подоходный налог.

Ювелирные изделия

Можно задекларировать золото и бриллианты, если их стоимость превышает 3 миллиона тенге (1000 МРП). Если стоимость одной единицы ювелирного изделия превышает 1000 МРП (а это на 31 декабря 2022 года 3 063 000 тенге), то по желанию владелец может задекларировать драгоценности, сделав оценку по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Ценные бумаги

Если физлицо по состоянию на 31 декабря 2022 года имеет на праве собственности ценные бумаги (акции, облигации, векселя и тому подобное), производные финансовые инструменты (фьючерсы, свопы и тому подобное) как в Казахстане, так и за его пределами, данные активы должны быть отражены в декларации об активах и обязательствах.

Напомним, что срок представления декларации об активах и обязательствах для подлежащих лиц на бумажном носителе - не позднее 15 июля 2023 года, в электронном виде - не позднее 15 сентября 2023 года.