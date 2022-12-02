В субботу, 3 декабря, ночью и утром на юге региона снег и низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, на юге порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -22...-27 градусов, на юге области -17 градусов. Днем -15...-20 градусов, на юге -13.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -22...-24 градусов, днем -15...-17 градусов.

- Погода в выходные обусловлена антициклоном, а в понедельник циклоном, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ.

В воскресенье, 4 декабря, на севере и востоке области снег и низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на западе, востоке и юге региона - 15-20 м/с. Температура ночью -25...-30, на юге -22 градуса. Днем -17...-22 градусов, на севере -14 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью -26...-28 градусов, днем -16...-18 градусов.

В понедельник, 5 декабря, на севере и западе региона снег и низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на западе, юге и востоке - 15-20 м/с. Температура ночью и днем одинаковая: -17...-22 градусов, на севере -14 градусов.

В Костанае переменная облачность, снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -18...-20 , днем -16...-18 градусов.