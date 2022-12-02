Минздрав: Привиться Pfizer могут все желающие
informburo.kz
2 декабря 2022, 09:26 | Государство
В Казахстане привиться от Covid-19 вакциной Pfizer могут все желающие, сообщает informburo.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения. Для этого с момента предыдущей вакцинации либо ревакцинации от коронавируса должно пройти не менее шести месяцев.
Иллюстративное фото
"Кампания по вакцинации начинается 1 декабря. По вопросам о наличии вакцины граждане могут обращаться в свои поликлиники", – отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что с учётом погодных условий в некоторых регионах вакцинация Pfizer может начаться 5-6 декабря – возможны задержки с доставкой.
1 декабря в правительстве официально сообщили, что в регионы поступили 200 тысяч доз вакцины Pfizer.
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