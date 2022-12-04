Что такое задержка речевого развития? Как отличить у ребенка задержку психоречевого развития от расстройства аутистического спектра? Какими могут быть первые признаки аутизма? И когда нужно незамедлительно идти к специалисту? Редакция Tengrinews.kz подготовила ответы и рекомендации от специалистов.

Фото elements.envato.com

Что такое задержка речевого развития, задержка психоречевого развития?

Задержка речевого развития (ЗРР) - это более позднее овладение устной речью детьми в сравнении с возрастной нормой. Задержка характеризуется отсутствием у ребенка фразовой речи к двум годам и связной речи к трем годам, скудным словарным запасом, несформированностью экспрессивной речи.

Задержка психоречевого развития (ЗПРР) – это состояние, при котором ребенок поздно начинает говорить, логически мыслить. Ему сложно воспринимать и анализировать информацию, трудно общаться со сверстниками и взрослыми.

Согласно ответу Министерства здравоохранения на запрос редакции, в Казахстане на учете состоят 1914 детей с задержкой психоречевого развития. В ведомстве отметили, что наблюдают за ростом детей с общим и специфическим расстройством психологического развития.

Как определить ЗРР или ЗПРР у ребенка?

У каждого специалиста есть определенные нормы развития ребенка, которые свидетельствуют о том, развивается ли ребенок, задерживается или опережает. Нейропсихолог Назгина Мирза объясняет, почему родителям важно обращать внимание на эти нормы развития.

"Задерживается или опережает – это не самые лучшие звоночки для нас, специалистов. У ребенка все должно происходить вовремя. Почему это важно? Так определяется, нужна ли помощь ребенку или нет. Благодаря нейропластичности головного мозга раннее воздействие помогает ребенку лучше реабилитироваться и выйти в норму. То есть коррекция будет эффективнее в возрасте 2-3 лет, нежели в 5-6 лет".

Нейропсихолог разъясняет, как определить задержку речевого развития и задержку психоречевого развития.

"Если мы видим, что мыслительная деятельность у ребенка формируется в соответствии с возрастом, но при этом задерживается только запуск речи, тогда это ЗРР. К примеру, в два года ребенок должен использовать 200 слов, в три года – 1000 активных слов. При задержке речи у ребенка наблюдается скудный словарный запас, только 20 слов, возможно, слова упрощены или присутствует только звукоподражание. При ЗППР задерживается не только речевое развитие, но и мыслительное, психическое развитие. То есть ребенок не выполняет определенные просьбы, задерживаются коммуникации. У ребенка игры упрощенные, стереотипные. В таких случаях это ЗПРР", - сказала нейропсихолог.

Назгина Мирза привела примеры слов, которые должен произносить ребенок. По ее мнению, иногда родители ждут от маленьких детей слишком сложных для них слов.

"Если ребенок в год не говорит 5-10 слов, то да, мы должны дальше обследовать его. Но пять каких слов? Это не какие-то сложные слова, как "нейропластичность", к примеру. Это упрощенные слова, связанные с образом. К примеру, если он зовет маму и говорит "ма", или на корову произносит "му", или, указывая на банан, говорит "нан". Если нет произношения, то мы должны смотреть дальше. Есть ли зрительный контакт, указательный жест, обращает ли внимание или откликается ли на имя. К примеру, у ребенка спрашивают о том, где мама или папа, и он в ответ указывает на них. Если нет понимания, нет зрительного контакта, ответной улыбки, то это тревожные звоночки для нас", - разъяснила нейропсихолог Назгина Мирза.

Специалист отмечает, что некоторые родители теряют время, прислушиваясь к чужому мнению. По словам нейропсихолога, очень часто она и ее коллеги в практической деятельности сталкиваются с мамами, которые неправильно понимают слова, что все дети разные.

"В обществе укоренилось мнение, что если ребенок не заговорил в три или пять лет, то ничего страшного не происходит. И такие вот выражения очень опасны. Потому что, если даже ребенок заговорил позже, нужно понимать, какое у него качество речи, мыслительный процесс? Возможно, мышление настолько уже упростилось, что повлекло за собой психическую задержку. И я напоминаю, что задержка имеет свойство наслаиваться. То есть если ребенка не понимают, то у него будет страдать поведение. Представьте, как тяжело ребенку жить в мире, где его не понимают. В два года уже ребенок может выражать свою инициативу, говорить о том, что он хочет, показывать пальчиком. А когда ребенок не может этого делать, то, конечно, он будет злиться, плакать, обижаться, истерить и будет страдать поведенческий фактор. И мама будет переживать и нервничать, потому что не понимает ребенка. От этого хуже всем", - рассказала специалист.

Причины роста количества детей с ЗРР, ЗПРР

По словам нейропсихолога, причинами ЗРР, ЗПРР могут быть отсутствие планирования беременности, стрессы до и после родов, развитие ребенка после рождения.

"В первую очередь большинство населения не готовится к планированию беременности, причем оба родителя. А дефицит витаминов, особенно у мамы, может навредить развитию малыша в перинатальном периоде. Также есть риски во время родов. Как родился малыш, как прошли роды. Женщина также может быть после рождения ребенка в депрессии, и ей в этот период вообще ни до кого нет дела. Или же многозадачность молодой мамы, когда она должна быть идеальной. И готовить, и убирать, и развиваться, и при этом с ребенком ей не помогает папа. Чтобы все это успевать, она просто поставит ребенку мультики или даст гаджет. В отсутствие коммуникаций с родителями, без игр, общения ребенок может замкнуться и выйти уже с задержкой", - заявила она.

Нейроспихолог отметила, что на рост количества детей с задержкой речи влияют несколько причин. Среди основных, с точки зрения нейропсихологии, Назгина Мирза называет влияние гаджетов, доступность интернета, когда маленьким детям включают мультфильмы или видео, которые вообще не рекомендуются к просмотру до трех лет. По словам логопеда-дефектолога Алии Санаевой, именно времяпрепровождение детей за гаджетами вместо развивающих игр как раз таки замедляет запуск речи, отсюда и рост детей с задержкой речи.

"Некоторые родители считают, что если маленький ребенок играет в полезные игры в смартфонах, планшетах, то он развивается. Да, он может успешно собирать виртуальные пазлы, перемешать фигурки. Но на практике этот ребенок может не собрать пирамидку или же сортировать кружочки с квадратиками. А это значит, что у ребенка проблема с мелкой моторикой, которая очень важна для запуска и развития речи. Лучше пусть ребенок руками сортирует предметы, играет в песок, собирает пазлы вместо виртуальной игры в смартфоне", - заключила логопед.

Фото elements.envato.com

Что такое аутизм?

"Аутизм - это в первую очередь не болезнь, а состояние ребенка, в котором он находится. Простыми словами, ребенок живет в собственном мире, где ему комфортно пребывать, и ему не особо понятны и не особо интересны внешние проявления мира. Если говорить чуть более профессиональным языком, то это нарушение социального взаимодействия, когда ребенок не испытывает потребности контакта с социумом, в том числе с мамой, папой и другими людьми. У ребенка не сформированы рычаги общения, и поэтому он замыкается в себе, находится в своем мире. Такие дети обычно поздно начинают говорить, испытывают состояние тревожности при любом непонятном движении. Тот же поход на детскую площадку или в поликлинику - для них стресс. Чтобы преодолеть психологическую тревожность, у детей появляется стимминг - это повторяющиеся однотипные движения руками, глазами, ногами, когда каждый сантиметр тела ребенка направлен на то, чтобы сохранить это состояние в себе", - рассказала председатель общественного объединения родителей детей с аутизмом "Орда" Салтанат Есмагамбетова.

Согласно данным Министерства здравоохранения, ежегодно увеличивается количество детей, состоящих на учете с расстройством аутистического спектра (РАС). Если в 2020 году с диагнозом "аутизм" на учете состояло 3536 детей, то в 2021 году количество увеличилось до 4768.

Причины роста количества детей с аутизмом

Председатель общественного объединения родителей детей с аутизмом "Орда" Салтанат Есмагамбетова отмечает, что за последний год количество детей в их центре возросло почти в два раза. При этом, по ее словам, согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире идет рост на 13 процентов.

"По моим личным данным, рост идет на все 30 процентов. Если в прошлом году у нас в организации обслуживалось 200 детей, то в этом году количество перевалило за 350. И при этом у нас небольшая организация. А ведь сколько таких в одном городе, стране. Рост статистики связываем с ранней диагностикой детей, просвещенностью самих родителей. Сейчас мамы и папы уже с первого года жизни замечают, что у ребенка наблюдаются признаки аутизма, и сразу идут к специалистам. Если в прошлые годы диагностировали аутизм только к 4-5 годам в поликлиниках, то сейчас с ростом информированности родители реагируют молниеносно. К примеру, в нашем центре самому маленькому ученику - 1,2 года", - рассказала Салтанат Есмагамбетова, которая сама является мамой ребенка с аутизмом.

По словам председателя общественного объединения родителей детей с аутизмом "Орда", к сожалению, пока ни один ученый в мире не может ответить на вопрос о росте детей с расстройством аутистического спектра.

"Скорее всего, это влияние нашей экологии, питание родителей, особенно будущей мамы в период беременности. Также влияют беспричинный прием лекарств, когда люди занимаются самолечением. И возможно, один из вариантов - генетика. Но это не по линии наследственности, когда у кого-то в роду было такое. Это именно на уровне закладывания биологического материала происходит какая-то поломка", - ответила специалист.

Как распознать аутизм у ребенка?

Специалист назвала основные первые признаки аутизма, в случае проявления которых родителям незамедлительно стоит обратиться к врачам.

"Первый признак - это когда ребенок начиная с полугода не откликается на свое имя. Второй - в случае если ребенок избегает зрительного контакта. Нет концентрации внимания на игру, предмет, на лицо мамы, на приход гостей. И третий - в случае если у ребенка нарушена игровая деятельность. Ребенок предпочитает играть с неигральными предметами, к примеру, такими как тарелки, кастрюли. Также выстраивает предметы в ряд, от наименьшего к наибольшему, сортирует предметы по цветам, фактуре. Это основные признаки, когда мама понимает, что у ребенка начинаются изменения, задержки. И чем раньше мама или папа заметят это и обратятся к специалистам, тем выше шансы у ребенка на успешную коррекцию. Это то золотое время, которое не должны упускать родители. И тут важно отметить компетенцию врачей в поликлиниках, которые помогли бы распознать аутизм либо другой тип задержки и дать маме образовательный или коррекционный маршрут", - объяснила председатель общественного объединения родителей детей с аутизмом "Орда" Салтанат Есмагамбетова.

В случае если вы заподозрили у ребенка какое-либо отклонение от нормы или нетипичное поведение, специалисты советуют сразу же обратиться к педиатру, невропатологу, которые должны направить родителей на раннюю диагностику у определенных узких специалистов. Возможно, нужны будут также консультации логопеда-дефектолога, который работает именно с ранним возрастом, либо детского психолога.