Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал предложение о ликвидации всех социально-предпринимательских корпораций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"На сегодняшний день на СПК достаточно много нагрузки возложено: через них идет микрокредитование. СПК сейчас будут активно участвовать в программе "Ауыл аманаты", другими словами, это масштабирование жамбылского опыта.

Я не представляю сейчас, если уберем СПК, кто их заменит. В ближайшее время речь не идет о том, чтобы СПК как-то убрать. Переформатировать - другое дело, сделать из них региональные институты развития - другое дело. Это надо рассматривать, а убрать инструмент и вместо него... Это довольно сложный вопрос", - сказал Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Ранее депутат Мажилиса Дания Еспаева призвала ликвидировать социально-предпринимательские корпорации в регионах, так как они не выполняют свою основную функцию - не стабилизируют цены на социально значимые продовольственные товары.

"Практика показывает, что практически все СПК вместо содействия сами становятся барьером малому бизнесу. После январских событий по поручению Президента проводится работа по деолигархизации и сокращению олигополий. Считаем, что эту работу необходимо дополнить сокращением прямого участия государства в экономике и ликвидация СПК должна и может стать первым шагом в данном вопросе.

Сегодня очень много внимания приковано к приватизации "Самрук-Казына", национальных компаний, но все это требует больших средств, и это слишком далеко от малого и среднего бизнеса. Ликвидация СПК - это гораздо более приземленная задача, но значение ее тем выше, чем она ближе к ситуации на местах", - заявила Дания Еспаева.