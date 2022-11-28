По прогнозам синоптиков, во вторник, 29 ноября, по области осадков не ожидается, на севере будет туман. В среду, 30 ноября, на юге области прогнозируются снегопад и низовая метель, на остальной территории — без осадков.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае в последние дни ноября будет переменная облачность без осадков.

- В ночь с понедельника на вторник по области термометры покажут 21-26, на юге 11-16 градусов мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В Костанае этой ночью будет 22-24 градуса ниже нуля. Днем мороз будет умеренным, по области термометры покажут -13...-18, на юге -8 °С; в Костанае -15...-17 °С. В среду ночью на большей части территории области ожидается понижение температуры до -23...-28, на юге -20 °С. Днём термометры покажут 15-20, на юге 12 градусов мороза. В Костанае ночью в среду будет 23-25 градусов ниже нуля, днем -15...-17 °С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер, в среду в течение дня он сменится юго-восточным. Скорость ветра на большей части территории области составит 9-14 м/с, на юге возможны усиления до 15-20 м/с. В областном центре скорость ветра не будет превышать 7-12 м/с.