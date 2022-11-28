14 кг марихуаны нашли в доме сельчанина в Костанайской области
28 ноября 2022, 16:50 | Криминал
44-летний житель поселка Камысты был задержан сотрудниками полиции Камыстинского района при проведении операции «Рефлекс». В ходе обыска в доме у сельчанина полиция изъяла 14 кг марихуаны.
- Согласно заключению экспертизы обнаруженное вещество относится к наркотическому средству – высушенной марихуане, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По данному факту полицией начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 297 УК РК «Сбыт наркотических средств».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест.
Как отметили в ДП, с начала 2022 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято более 180 кг различных наркотических средств.
Последние новости
29.11.22 18:15 "Перестали отапливать" - На холод в школе пожаловались жители села в Костанайской области
29.11.22 17:21 "Пхукет не принимает" - Пассажирам Scat пришлось ночевать в холодном аэропорту Костаная
29.11.22 16:51 Костанайцы успешно выступили в первом этапе молодежного Кубка мира по конькобежному спорту, стартовавшего в Финляндии
29.11.22 14:13 После драки в "Соседях" - Приговор по делу о семи ножевых ранениях вынес суд в Костанае
29.11.22 13:08 Три команды досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала чемпионата мира по футболу по итогам второго тура группового этапа
29.11.22 10:32 "В квартирах 12 градусов" - Жители райцентра замерзают в своих домах в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.