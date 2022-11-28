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14 кг марихуаны нашли в доме сельчанина в Костанайской области

28 ноября 2022, 16:50 |  Криминал

44-летний житель поселка Камысты был задержан сотрудниками полиции Камыстинского района при проведении операции «Рефлекс». В ходе обыска в доме у сельчанина полиция изъяла 14 кг марихуаны.

 

- Согласно заключению экспертизы обнаруженное вещество относится к наркотическому средству – высушенной марихуане, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По данному факту полицией начато досудебное расследование, предусмотрено статьей 297 УК РК «Сбыт наркотических средств».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест.

Как отметили в ДП, с начала 2022 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято более 180 кг различных наркотических средств.