Министерство здравоохранения РК предлагает регламентировать время, которое дети проводят за гаджетами в образовательных целях, а также расширить площадь классных комнат и уменьшить количество учеников, сообщает Оrda.kz.

Екатеринбург. Ученики и учителя гимназии №120 получили для тестирования планшетные компьютеры/ Источник: Алексей БУЛАТОВ

На портале «Открытые НПА» разместили поправки в приказ «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». Корреспондент Orda.kz ознакомился с документом и выяснил всё самое интересное из нововведений, которые скоро коснутся образовательных учреждений.

Согласно приложенной сравнительной таблице, предлагается расширить учебные кабинеты и уменьшить количество учеников в классе, разрешить использовать цокольные и подвальные помещения для эксплуатации и ограничить время использования планшетов и ПК.

Больше пространства

Первая поправка касается площади помещений учебных кабинетов и аудиторий технического и профессионального образования, высшего и послевузовского образования.

Согласно новой редакции, в классах должно сократится количество учеников, чтобы на одного человека была соответствующая площадь помещения.

Источник: Документ на портале «Открытые НПА»

Примечательно, что предлагается убрать приписку о том, что аудитории, учебные кабинеты и лаборатории должны размещаться только на надземных этажах. Об этом следующий пункт.

Занятия в подвалах

Как оказалось, ранее приказом «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» не допускалось эксплуатировать подвальные и цокольные этажи здания для нахождения там учащихся.

Новая редакция предлагает разрешить располагать объекты в подвальном и цокольном помещении в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Меньше времени за гаджетами

Главная поправка касается ограничения времени за планшетами и ПК в школах.

Например, дошкольникам и первоклассникам в течение учебного часа разрешат проводить за планшетами не более 15 минут.

Для учеников 2–3 классов – не более 20 минут. Для 4–8 классов – 25 минут. Для 9–11 (12) классов – не более 30 минут.

Специалисты посчитали, что необходимо регулировать режим работы детей с ПК в объектах образования.

Примечательно, что эти поправки согласовали в МИИР и министерстве просвещения, но нет подписи от МЦРИАП. Ранее министр цифровизации Багдат Мусин заявлял, что в рамках исполнения поручения президента школьников снабдят планшетами.

Законопроект доступен для публичного обсуждения до 30 ноября.