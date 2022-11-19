Гарантированный социальный пакет будет предоставляться в денежном виде с января 2023 года, передает Informburo.kz.

В Минтруда объяснили, как детям, получающим АСП, будут предоставлять дополнительную денежную выплату в 5000 тенге, которой заменят продуктовые наборы.

С 1 января 2023 года в Казахстане гарантированный социальный пакет на детей от года до шести лет, получающих АСП, будет предоставляться в денежном виде. По информации Минтруда, специально подавать заявление на выплату этой суммы не нужно. 5000 тенге будут автоматически получать вместе с адресной социальной помощью семьи, в которых воспитывается ребёнок от года до шести лет, с начала 2023 года.Как оформить АСП. Адресная социальная помощь назначается семьям, в которых среднедушевой доход находится ниже черты бедности. Каждому из членов такой семьи выплачивается ежемесячная сумма, которая определяется в каждом районе и каждой семье по-разному. Нуждающемуся в АСП могут предоставить безусловную помощь, либо обусловленную.

Безусловную денежную помощь оказывают:

Одиноким малообеспеченным людям, которые не могут работать по причине достижения пенсионного возраста, инвалидности первой или второй группы или при нетрудоспособности из-за заболевания больше, чем на два месяца;

Малообеспеченным семьям, в которых нет трудоспособных, либо единственный трудоспособный член ухаживает за ребёнком в возрасте до семи лет, ребёнком-инвалидом, инвалидом первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

В таком случае нуждающиеся получают выплаты каждый месяц, а подтверждать условия помощи нужно раз в полгода.

Обусловленная денежная помощь оказывается:

Одиноким малообеспеченным трудоспособным лицам;

Малообеспеченным семьям, имеющим в своем составе трудоспособного члена.

Трудоспособному лицу помогают найти работу, получить образование или открыть собственное дело. Обусловленное пособие назначают ежемесячно или выплачивают одноразово — в зависимости от конкретной ситуации.

Подать заявление на назначение АСП можно через портал "Электронного правительства" или через Центр занятости населения по месту жительства. Если человек проживает в сельской местности, нужно обратиться к местному акиму. Для подачи заявления необходимо только удостоверение личности.