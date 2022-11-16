По прогнозам синоптиков, в четверг, 17 ноября, на юге и востоке области ожидается слабый снег, на западе и севере - туман. В пятницу и субботу, 18-19 ноября, днем на севере области будет снег, низовая метель, на востоке и севере - туман.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае в четверг будет переменная облачность, без осадков, в пятницу-субботу ожидается снег, низовая метель.

- В четверг ночью будет 10-15 градусов мороза, на севере и востоке мороз достигнет 19 градусов, на юге 7 градусов,- сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём по области будет 3-8, на севере и востоке 12 градусов мороза. В ночь на пятницу термометры покажут -10...-15 °С, на севере -18 °С, днём -5...-10 °С, на севере -13 °С. В субботу ночью ожидаем -5...-10 °С, на севере -13 °С, днём прогнозируем -2...-7 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -11...-13 °С, днём -6...-8 °С. В пятницу: ночью -10...-12 °С, днём -5...-7 °С. В субботу: ночью -5...-7 °С, днём -3...-5 °С.

В четверг и пятницу ожидается юго-восточный ветер, который в субботу сменится северо-западным. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере области.