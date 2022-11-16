В доме у 36-летнего мужчины обнаружили 10 горшков с кустами конопли. Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области задерживали его совместно с рудненскими полицейскими в ходе ОПМ «Рефлекс-2022».

- Мужчина для выращивания запрещенного растения специально оборудовал комнату тепло-светоотражающим материалом и лампами, - рассказали в пресс-службе ДП. -Кроме того, в гараже у подозреваемого оперативники изъяли обрез одноствольного охотничьего ружья и бумажные свертки с марихуаной.

Начато досудебное расследование по статье 300 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Назначены экспертизы.