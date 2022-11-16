Рудничанин выращивал коноплю в своей квартире
16 ноября 2022, 14:50 | Криминал
В доме у 36-летнего мужчины обнаружили 10 горшков с кустами конопли. Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП области задерживали его совместно с рудненскими полицейскими в ходе ОПМ «Рефлекс-2022».
- Мужчина для выращивания запрещенного растения специально оборудовал комнату тепло-светоотражающим материалом и лампами, - рассказали в пресс-службе ДП. -Кроме того, в гараже у подозреваемого оперативники изъяли обрез одноствольного охотничьего ружья и бумажные свертки с марихуаной.
Начато досудебное расследование по статье 300 УК РК (незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Назначены экспертизы.
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