Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал, когда и на сколько повысят зарплаты сотрудникам ведомства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Три года назад, когда первоначально поднимался вопрос о повышении зарплат, наши сотрудники получали 65 тысяч тенге. Сейчас минимальный должностной оклад сотрудника, который только пришел на службу, составляет около 110 тысяч тенге", - ответил министр в кулуарах правительства.

Он добавил, что с 1 января 2023 года предусматривается повышение заработной платы от 10 до 70 процентов.

"70 процентов - это максимальное повышение для рядового состава, тех, кто только начинает службу. 10 процентов - это для руководящего состава, это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС", - пояснил Ильин.

Кроме того, Ильин рассказал, сколько лет нужно для оснащения МЧС техникой.

"Производство техники и вертолетов - это дело не одной недели, не одного месяца. Мы подали заявку на поэтапное увеличение, в том числе переоснащение наших подразделений. В течение трех, максимум пяти лет по оснащению мы добьемся показателей, которые позволят нам оперативно (реагировать. - Прим.) на все ЧС", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Глава МЧС сообщил, что более 45 миллиардов тенге необходимо только на техническое оснащение подразделений.

Он также высказался о масштабных лесных пожарах в Костанаской области. По словам Ильина, подразделения МЧС не предназначены в первом порядке для реагирования на пожары в лесной зоне.

"Для этого у нас есть подразделения Комитета лесного хозяйства и местные исполнительные органы. Но везде МЧС оказывает помощь по ликвидации любой чрезвычайной ситуации", - добавил Ильин.