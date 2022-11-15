Проблемы со сдачей практического экзамена по вождению в автоЦОНе Костаная, которые начались еще весной, обсуждали в конце октября на заседании межведомственной региональной комиссии Костанайской области.

После этого заседания корреспонденты «НГ» побывали на автодроме и выяснили, что он в принципе не предназначен для крупногабаритной техники, на которой сдают экзамен на категорию С. Все вопросы направили в филиал НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

- В апреле 2022 года в автотранспорте, предназначенном для сдачи экзамена на категорию С, сгорел электронный блок управления датчиками, - подтвердил в ответе на запрос «НГ» и. о. руководителя специализированного отдела по обслуживанию населения филиала Сагадат БЕКТУРОВ. - В связи с чем прием проводится комиссионно. Комплектующих к данному оборудованию корейского производства в продаже не имеется, потому что оно снято с производства. В связи с чем закуп комплектующих к установленному в настоящее время оборудованию автодрома не производится.

В разговоре с корреспондентом «НГ» Бектуров пояснил, что автотранспорт для сдачи экзамена на категорию С не закупали с момента открытия СпецЦОНа в 2015 года.

- Приобретение автотранспорта марки КамАЗ не заложено в план на 2023 год, - отметил он. - Но в автоЦОНе есть ГАЗ и прицеп, которые позволяют прием практических экзаменов по категории С. Из-за поломки датчиков прием экзамена проводится комиссионно в городском режиме. То есть, услугополучатель ездит по городу вместе с инструктором и членами комиссии. И они оценивают вождение, как это было раньше, в РЭО.

Сагадат Бектуров также подтвердил, что маршрут на автоматизированном автодроме изначально не предназначен для крупногабаритного автотранспорта, но подчеркнул - такова конструкция автодромов по всему Казахстану.

- Мы направили заявку на выделение бюджетных средств для приобретения оборудования на основе системы GPRS, - сообщил представитель "Правительства для граждан". - По последним сведениям ценовых предложений, на одну категорию автотранспорта с GPRS требуется 12,5 млн тенге. Соответственно на 6 единиц автотранспорта, которые нам необходимы, требуется 75 млн тенге - по состоянию на сентябрь 2022 года. На данный момент цена может измениться. Приобретение автотранспорта с GPRS решит проблемы со сдачей экзамена на категорию С и многие другие.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ