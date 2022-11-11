В субботу, 12 ноября, на большей части территории области ожидаются осадки, днем на северо-востоке и востоке - сильные, мокрый снег, дождь, гололед, низовая метель. На юге области туман.

Фото Андрея СКИБЫ

Ветер юго-западный, на большей части региона со скоростью 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем 1...6 градусов выше нуля.

В Костанае облачно, осадки, мокрый снег, дождь и гололед. Ветер юго-западный, западный 15/20 м/с, днем порывы до 25 м/с. Температура ночью 1...3 градусов выше нуля, днем 3...5 градусов.

- Погода на выходные и в понедельник формируется северо-западным циклоном, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА

В воскресенье, 13 ноября, на территории области осадки, на западе и в центре сильные осадки, дождь, снег, на севере туман. На большей части области гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юге и востоке временами 30 м/с и более. Температура ночью -3...+2 градусов, днем 0...5 градусов.

В Костанае облачно, осадки, дождь, снег, временами сильный гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Температура ночью 0...2 градусов, днем 3...5 градусов.

В понедельник, 14 ноября, пять дождь, снег. На западе и в центре области сильные осадки, на большей части региона гололед и метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Температура ночью и днем -3...+2 градусов.

В Костанае облачно, осадки, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Температура ночью и днем 0...2 градусов.