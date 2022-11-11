64-летнего мужчину сотрудники природоохранной полиции задержали в селе Буревестник на полевом стане в Наурзумском районе. Мужчину подозревали в незаконном отстреле животных.

- В нежилом помещении полицейские изъяли 12 шкур барсука, 5 шкур лисы и 1 шкуру корсака, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - У подозреваемого также обнаружено охотничье ружье и патроны.



Мужчина рассказал, что охотился на диких животных на территории района в эту осень, документов на охоту него нет, а оружие не зарегистрировано.



Начато досудебное расследование.



Напомним, с 20 октября в Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». За это время природоохранная полиция выявила 2 факта незаконной охоты, 1 факт незаконного обращения с редкими и находящимися по угрозой исчезновения животными, их частями и дериватами. В административном порядке привлечены к ответственности 88 охотников и рыболовов.