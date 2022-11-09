По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 ноября, на севере и западе области ожидается снег, на западе и севере низовая метель, на юге и востоке туман и гололёд. В пятницу, 11 ноября, на севере области вновь будет идти снег, прогнозируются низовая метель, туман и гололёд. В субботу, 12 ноября, снег, низовая метель, туман и гололёд ожидаются на всей северной половине области.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае в ближайшие три дня временами будет идти снег, движение затруднит гололёд.

- В четверг ночью будет 1-6 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём от 2 мороза до 3 градусов тепла. В ночь на пятницу термометры покажут 0...-5°С, днём 0...+5°С. В субботу ночью ожидаем -3...+2°С, днём 0...+5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -2...-4°С, днём 0...+2°С. В пятницу: ночью -1...-3°С, днём 0...+2°С. В субботу: ночью 0...-2°С, днём +1...+3°С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе и севере области.