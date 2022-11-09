Задержаны пятеро жителей областного центра. Общий вес изъятых наркотиков составил более 20 кг. Операцию по задержанию 8 ноября провели местные полицейские совместно со спецподразделением "Беркут".

- В доме у одного из задержанных изъято 45 расфасованных полиэтиленовых свертков, а также объемный мешок с веществом зеленого цвета со специфическим запахом, - рассказал

подробности проведения спецоперации начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ. - Общий вес изъятых наркотиков составил около 20 килограммов. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивались растения конопли.

Позже у еще одного из задержанных на балконе многоквартирного дома полицейские обнаружили «плантацию», предназначенная для выращивания конопли. Стены балкона были обиты светоотражающей тканью, помещение оборудовано обогревателями, осветительными приборами и вентиляцией, в 9 горшках культивировалась марихуана.

Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК (сбыт наркотических средств). В отношении подозреваемых избрана мера пресечение арест.

Как отметили в ДП, в этом году из незаконного оборота изъято более 200 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 гр героина, 18 кг 450 гр гашиша, более 1 кг 690 гр синтетических наркотиков.