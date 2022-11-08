У 55-летнего местного жителя изъяли 30 рогов сайгаков. Сотрудники полиции Аркалыка и отдела природоохранной полиции Джангельдинского района задержали мужчину в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на территории зимовки Токкожа в 18 километрах от села Жанакала.

- Житель Аркалыка подозревается в отстреле сайгаков и продаже рогов. По данному факту начато досудебное производство по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дереватами», - прокомментировал старший инспектор по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП Костанайской области майор полиции Газретгали АЛИМГАЗИН.

Задержанный водворен в ИВС. Проводятся необходимые следственные действия.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО