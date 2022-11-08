Педагоги всё ещё не могут избавиться от излишней отчётности, передает Informburo.kz.

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В Министерстве просвещения Казахстана назвали перечень документации, которую учителя не обязаны заполнять. Ведомство приняло соответствующие нормативы, однако до сих пор не решается вопрос требования у педагогов излишней отчётности.

Министерство провело анкетирование среди учителей и выявило, что у классных руководителей требуют:

табель посещаемости учеников для учёта питания;

папку с материалами воспитательной работы;

сведения по трудоустройству и занятости выпускников 9-х, 11-х классов;

протокол инструктажа по соблюдению техники безопасности;

распечатанные сведения об успеваемости учащихся по итогам четверти;

информацию социального характера об учениках класса;

журнал поведения детей с неудовлетворительным поведением;

журнал работы с родителями.

Скриншот из презентации Министерства просвещения

Также в ведомстве назвали документы, которые часто требуют у педагогов-предметников, которые они не обязаны вести. Это план по работе с одарёнными детьми, отчёт о проведённой работе с претендентами на "Алтын белгі", отчёт по трансляции педагогического опыта и многое другое.

Скриншот из презентации Министерства просвещения

"Мы пришли к выводу, что сокращение бюрократии в школе связано с методами работы директоров школ и их заместителей. Сильные менеджеры школ мастерски организовывают работу по сокращению бюрократии. Есть и такие кейсы, но в некоторых школах директорам и заместителям легче собрать информацию у учителей", – сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Казахстана Ернур Дауенов на аппаратном совещании ведомства.

Также был поднят вопрос о несоблюдении Закона "О статусе педагога". На сегодняшний день в департаменты образования всего поступило 189 обращений. Больше всего жалоб – от педагогов Туркестанской, ВКО и Жамбылской областей.

Скриншот слайда презентации Министерства просвещения

"К примеру, в Комитет по обеспечению качества поступило заявление от педагога №46 Усть-Каменогорска о принуждении к уборке помещения школы со стороны директора. По этому факту департамент производит служебную проверку. По результатам будет возбуждено административное дело, приняты меры", – рассказал Ернур Дауенов.

По его словам, поступают и неофициальные обращения. Больше всего жалоб из Алматинской области, хотя если обратить внимание на официальную статистику, в этой области нарушений очень мало.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов отметил, что по Кызылординской области не зафиксировано ни одного обращения. По его словам, это не является показателем того, что в области отсутствуют правонарушения.

"Наверное, это связано с тем, что в области работа ведётся в недостаточной мере. Только недавно была информация о том, что в Кызылординской области учителей привлекали к несвойственной им работе. Никто просто так никого обвинять не будет. Если появляются вопросы, значит, на это есть основание. Наши некоторые коллеги пытаются требовать документы, которые не предусмотрены законодательством. Это незаконно. Поручаю усилить работу и основательно решить этот вопрос. Предложения по решению имеются, я их поддерживаю, продолжайте работу в этом направлении", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.