Нового члена общественного совета единогласно поддержали депутаты областного маслихата на внеочередной сессии маслихата 7 ноября. Им стала заместитель председателя ОО «Путь Здоровья-1» Лязат Томиловская.

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Кандидатура Томиловской была в резервном списке. Ранее из состава общественнго совета по собственному желанию вышла исполнительный директор ОО «Ассоциация деловых женщин по Костанайской области» Зухра Иманова.

Как выяснила "НГ", ОО «Путь Здоровья-1» зарегистрировано в 2017 году. С тех пор ежегодно реализует государственно-социальный заказ управления здравоохранения Костанайской области по ряду проектов. В допандемийный период ежегодно у них было по два проекта, после сократилось их количество, но не их стоимость.

Если в 2017 года цена проекта была 1,8 млн тенге, то в 2022 году за однолетний информационный продукт управление увеличило стоимость в 10 раз. За 18 млн тенге ОО должно организовать мероприятия по профилактике ВИЧ c охватом населения Костаная, Рудного, Лисаковска, а также Аулиекольского, Костанайского, Карабалыкского, Денисовского, Сарыкольского и Федоровского районов. Кроме этого, в списке ОО «Путь Здоровья-1» - проекты по вопросам профилактики туберкулеза и репродуктивного здоровья как среди мужчин, так и женщин.