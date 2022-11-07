По прогнозам синоптиков, во вторник, 8 ноября, на севере, востоке и юге области ожидается небольшой снег, туман. В среду, 9 ноября, на севере и востоке области снег, низовая метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В областном центре небольшой снег и туман ждем во вторник, а в среду будет переменная облачность без осадков.

- Ночью вторника по области термометры покажут 5-10 ниже нуля, на юге 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём на большей части территории ожидаем 0...-5°С, на юге +3°С. В среду ночью будет слабый мороз -1...-6°С, днём -3...+2°С.

В Костанае во вторник ночью -6...-8°С, днём 0...-2°С. В среду в областном центре ночью будет -3...-5°С, днём 0...+2°С.

Ветер в ближайшие два дня ожидается юго-западный, 9-14 м/с. В среду возможны усиления скорости до 15-20 м/с на севере и западе области. В областном центре скорость ветра будет держаться в пределах 5-10 м/с.