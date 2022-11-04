По прогнозам синоптиков, в субботу, 5 ноября, в северной половине области ожидается снегопад, низовая метель, гололёд, на западе туман. В воскресенье и понедельник, 6-7 ноября, на севере и востоке области снег, гололёд, на западе - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае субботний день будет облачным, ночью и утром пройдёт снег, движение осложнит гололёд. В воскресенье и понедельник переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью по области разброс температур будет от -4 до +1 °С, на западе столбики термометров опустятся на 7 градусов ниже нуля, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем прогнозируем от 3 градусов мороза до 2 градусов тела. В воскресенье ночная и дневная температура будет одинаковой: 0...-5 °С. В понедельник ночью термометры покажут -3...-8 °С, днём 0...-5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу и воскресенье: ночью -2...-4 °С, днём 0...-2 °С. В понедельник: ночью -4...-6 °С, днём -1...-3°С.

В субботу ветер будет менять направление с западного на северо-западное, которое сохранится на последующие два дня. Скорость ветра в ближайшие дни составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с, на севере, западе и востоке области отдельные порывы будут достигать 23-28 м/с.