В правительстве, наконец-то, на собственной шкуре почувствовали рост цен на продукты. Нет, от голода пока не опух ни один министр, но глава кабмина Алихан СМАИЛОВ влепил «дисциплинарку» замам акимов ряда областей, а также чиновникам Минторговли и даже распорядился уволить главу Комитета торговли.

Под горячую руку Алихана Асхановича попали замы акимов Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Костанайской и Акмолинской областей, которые, имея на руках «все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции», не смогли сдержать буйные цены.

Официально продовольствие за 10 месяцев подорожало на 20,5%. Только за октябрь яйца подорожали на 7,6%, мука – на 3,9%, рис – на 3%, молоко – на 2,2%. Но есть и позитив: за последнюю неделю рухнули цены на морковь – на 0,8%, сразу на 0,6% упали цены на картофель и даже сахар с капустой выгодно подешевели на 0,1%. Щи и винегрет, словом, стали доступнее!

У каждой этой цифры есть причина. И она всегда очевидна для правительства. Тем более для Смаилова, который долгие годы курировал статистику, создавая образ хорошего настоящего и ещё более прекрасного будущего. Но Дом правительства давно уже стал неким Домом толерантности. В том смысле, что все «косяки» со временем прощаются. Оттого и репутация никого не заботит. В «Жана Казахстане» будет иначе? Сейчас ведь и градус политической конкуренции в стране настолько силён, что уступает по накалу разве что жестокой конкуренции в экономике…

Но вернемся к нашим баранам.

Министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ доложил «об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них», отметив, что некоторые аграрии просят нарастить субсидирование.

«Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим 20-процентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даём субсидии, то они должны брать встречные обязательства», - цитирует пресс-служба правительства своего брутального шефа.

Решительность премьер-министра достойна похвалы. Всё-таки нужна твёрдая рука. Такая, чтоб давала, но и забрать могла!

Но, коль уж правительство требует от фермеров, то почему столь громких требований мы не слышим в адрес банков? Тем самым, кому помогали неоднократно триллионами казённых тенге. Или к «отверточным производителям», которым казна через утильсбор и дешевые займы «помогает» все эти годы? Вопросы риторические. Все в правительстве всё понимают. Но и мы должны понимать. Поэтому минторговли и интеграции приводит такой пример.

- В ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге, - сообщил вице-министр Арман ШАККАЛИЕВ.

Неизвестно, о каком конкретно пункте в 200 км от Семея говорит вице-министр, но все-таки 400 км проехаться по нашим ухабам и довезти яйца целыми – дорогого стоит. Чем вице-министр удивлён? Сельчане давно живут в этой реальности.

А в другой реальности чиновники десятилетиями (!) с серьезным видом пеняют на «перекупов» и «социально безответственных» фермеров». Пора бы уже решить вопрос или уступить место тому, кто решит. Конкуренция - она ведь важна не только и не столько в экономике, сколько в политике. Антимонопольщики сколько угодно могут копошиться у ветряных мельниц, но работают они внутри системы, над которой давно своя монополия. На власть.