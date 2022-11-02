В Казахстане планируют внести изменения в приказ о школьной форме. Новые правила позволят расширить гардероб школьников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Наряду с действующей школьной формой, которая включает в себя пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся представят возможность заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты и кардиганы на пуговицах или замке, а также заменить привычные рубашки на рубашки поло. При этом цвет, фасон и другие детали должны быть согласованы с администрацией школы", - пояснили в пресс-службе Министерства просвещения.

Это станет возможным благодаря дополнениям, которые министерство предлагает внести в действующий приказ.

Глава Комитета среднего образования Гульмира Каримова пояснила, что существующие требования к школьной форме в целом не поменяются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора.

"Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей. Поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением", - отметила Каримова.

Он уточнила, что министерство заранее инициирует изменения, чтобы в следующем году у родителей было достаточно времени для подготовки. При этом родители самостоятельны в выборе производителя и приобретения школьной формы.