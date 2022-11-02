По прогнозам синоптиков, в четверг, 3 ноября, ночью на западе и юге, днём на большей части территории области ожидаются дождь со снегом, гололёд, на северо-востоке — туман, низовая метель. В пятницу осадки прогнозируются на большей части области, особенно сильные днём на севере. На севере и западе — туман, гололёд, низовая метель. В субботу, 5 ноября, на севере и востоке области ожидаются дождь со снегом, туман, гололёд, низовая метель.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в ближайшие три дня прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд.

- В четверг ночью по области будет от 0 до 5 градусов мороза, на юге 3 градуса тепла, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Асель НУРЖАНОВА. - Днем будет 0...+5 °С, на юге +8 °С. В пятницу и субботу термометры будут показывать одинаковую температуру в ночное и дневное время: -3...+2 °С. В Костанае в ближайшие трое суток по ночам прогнозируем 0...-2 °С, в дневное время 0...+2 °С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер с переходом на южный ветер, в пятницу и субботу — юго-западный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с. На востоке, западе и севере области порывы ветра будут достигать скорости до 23-28 м/с.