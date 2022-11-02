Постановлением ЦИК РК депутатом мажилиса назначен Дмитрий ЛЕГКИЙ, он сменил в Парламенте однопартийца Айбека Паяева, который снял с себя депутатские полномочия. "НГ" задала Дмитрию Максимовичу, который в течение многих лет был нашим внештатным автором, несколько вопросов.





Дмитрий Легкий - доктор исторических наук, почти 40 лет трудился в сфере образования, начинал учителем в Ломоносовской средней школе, работал преподавателем в КРУ им. А. Байтурсынова, откуда и уволился 31 октября в связи с переходом на другую работу.

Назначение, по словам нового мажилисмена, было ожидаемым, потому что он был в списке кандидатов от Народной партии Казахстана.

- Ориентироваться только на укрепление социальных гарантий - этого недостаточно ни для старшего поколения, ни для отдельной группы населения. В первую очередь надо заботиться о подрастающем поколении, - ответил Легкий на вопрос «НГ» о своих приоритетах в парламентской работе. - Если мы создадим для молодого поколения все условия для плодотворного труда, они создадут экономический фундамент нашей страны. И только тогда мы можем говорить о возможности повышения тех или иных социальных гарантий, а это повышение пенсии, снижение пенсионного возраста и прочее.

В столицу Легкого провожали однопартийцы

Сейчас Дмитрий Легкий в столице.

- Уже переехал. Надо же работать, - пояснил он.

В нынешнем созыве мажилиса Парламента РК пять депутатов из Костанайской области: Самат Акишев, Дмитрий Легкий, Альберт Рау, Алия Сапарова и Екатерина Смышляева.