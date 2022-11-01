Сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области действовали совместно со службой безопасности одного из банков. 1 млн тенге, поступившие на счет дропа от жительницы Актюбинской области, своевременно были заблокированы и возращены обратно на счет.

- Дроп или дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей, - рассказал и. о. начальника отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции ДП Олжас МАГЫПАРОВ. - Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это вознаграждение. Дропы участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, то есть свой личный кабинет либо банковскую карту, за определенную плату, и после отправляет, куда ему сообщат. Тем самым карта является орудием преступления, а владелец карты соучастником по уголовному делу.

За десять месяцев года в Костанайской области зарегистрированы 1 066 уголовных дел в сфере интернет-мошенничеств, из них около 70% - с использованием услуг дропперов. В прошлом году за тот же период было зарегистрировано 1 107 фактов. Снижение, считают в полиции, незначительное. Правонарушения с использованием дропперских схем - на гребне волны.

- По описанному недавнему случаю могу добавить, что организатору схемы предоставили свои карты 12 человек, все из одно поселка в СКО, обучаются в Костанае, - пояснил «НГ» Магыпаров. - Так сказать, передали карточки другу.

Сегодня у людей, как правило, по несколько банковских карт, одни активно работающие, другие менее востребованы. Их продают за суммы от 5 000 до 15 000 тенге. Поощряют тех, кто находит других людей, готовых сбыть такие карты. Кроме того, карты сдают в аренду. Например, недельная аренда карты Kaspi стоит около 70 000 тенге. За это время можно открыть интернет-магазин, получить оплату за несуществующий товар и уйти с платформы, исчезнуть. Если полиция пресекает такие мошенничества, то у дроппера блокируются все счета.

- В рамках уголовного дела направляется постановление о наложении ограничения движения денежных средств на все карты лица, предоставившего свои карты для мошеннических действий, - отмечает Олжас Магыпаров. - Фактически мы накладываем арест на его ИИН. Человек начинает выяснять причину и заявляет о себе. Мы можем допросить его, выяснить обстоятельства дела.

Иногда, поясняют в полиции, дропперов используют втемную, говоря, что их карт-счета нужны для неких операций с криптовалютой, для быстрых переводов инвестиций и т. д., но нередко люди понимают, что их карты будут использованы для противоправной деятельности. Более того, в соцсетях организаторы криминальных схем объясняют, как нужно действовать и что говорить полиции, чтобы избегнуть ответственности.

К лицам, предоставившим свои карты для мошеннической деятельности, сегодня применима статья 960 Гражданского кодекса РК «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату».

Но, по словам Магыпарова, в сопредельных странах, например, в Беларуси для таких людей наступает уголовная ответственность. О намерениях ввести ее в РФ летом писали российские СМИ. И глава МВД в Казахстане также поднимет вопрос об ужесточении наказания за дропперство.