49-летнего мужчину задержали в ходе проведения ОПМ "Карасора-2022" и "Рефлекс". Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, передает Polisia.kz.

Задержание подозреваемого прокомментировал начальник управления противодействия наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек АЛЬМАГАМБЕТОВ.

– В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого были обнаружены 5 бумажных и 14 полиэтиленовых свертков с веществом растительного происхождения, 1 полимерный пакет с растительным веществом, – рассказал Альмагамбетов. - Согласно заключения экспертизы в свертках находилась марихуана общим весом 986 грамм. Также в в шкафу был обнаружен обрез охотничьего ружья 16 калибра и два патрона к нему.

Подозреваемый арестован. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Как отметили в ведомстве, с начала года из незаконного оборота изъято более 178 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 грамм героина, 18,3 кг гашиша, и более 1,6 кг синтетических наркотиков.