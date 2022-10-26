По прогнозам синоптиков, в четверг, 27 октября, на востоке и юге области ожидаются осадки, преимущественно снег, гололёд, низовая метель. Ночью и утром на севере области будет туман. В пятницу-субботу, 28-29 октября, будет переменная облачность без осадков, ночью и утром на востоке области - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня прогнозируется переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет от 2 до 7 градусов мороза, - сообщила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - По ночам в пятницу и субботу температура упадёт до -5...-10 °С. Дневная температура в ближайшие три дня ожидается одинаковая: -2...+3 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -4...-6 °С, днём 0...-2 °С. В пятницу: ночью -7...-9 °С, днём 0...-2 °С. В субботу: ночью -5...-7 °С, днём 0...-2 °С.

В четверг ожидается северный, северо-западный ветер, в пятницу — юго-западный, а в субботу юго-восточный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, до 15-20 м/с в четверг прогнозируются на востоке и юге области, а в последующие два дня на севере. По ночам возможны поры до 23 м/с.