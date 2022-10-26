Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 16%, передает корреспондент КазТАГ.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16% годовых с процентным коридором +/-1 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%», - сообщили в пресс-службе Нацбанка в среду.

Как заявил регулятор, решение корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями.

«Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля», - сказано в сообщении.

Согласно информации, «возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение».

«Все это требует более жестких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году. Эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в один-два года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке», - заявили в Нацбанке.