Двух жителей областного центра, 27 и 29 лет, полиция задержала 20 октября в ходе ОПМ «Рефлекс» на парковке торгового дома. У мужчин изъяли сверток, внутри которого находилось вещество бежевого цвета со специфическим запахом. Экспертиза выяснила, что это синтетический наркотик - Альфа-ПВП.

- Общий вес изъятого наркотика весом 496,6 гр, что относится к особо крупному размер, - пояснил старший оперуполномоченный УПН ДП Костанайской области подполковник полиции Лев КВАСЕНКО.- Предположительно, его хранили с целью дальнейшего распространения. В отношении указанных лиц избирается мера пресечения.

Как отметили в ведомстве, с начала этого года костанайскими полицейскими из незаконного оборота изъято 178 кг 470 гр различных наркотических средств, в том числе более 555 гр- героина, 18 кг 399 гр - гашиша, более 1 кг 687 гр синтетических наркотиков.