В редакцию "НГ" поступило обращение от пользователя сайта Евгении. Она живет в Костанае. Ее ребёнок ходит в первый класс, уроки к 12:00 заканчиваются.

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- А дальше, куда хочешь, туда и девай детей, - пишет женщина. - Стоимость трехчасовых продленок в частных центрах - 30 тысяч тенге и выше. А потом там, как правило, выбирают: спокойный ребёнок - возьмём, а этот активный - брать не будем. Бабушек и дедушек рядом у нас нет.

Евгению интересует, каким образом организуются группы продленного дня, есть ли возможность увеличить время занятий в них.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления образования акимата Костанайской области. Дело в том, что в Законе «Об образовании» не предусмотрено обязательное проведение в школах так называемых продленок. Это означает, что в штатном расписании госорганизации образования не предусмотрен данный вид деятельности.

- Каждая школа региона при организации групп продленного дня исходит из своих возможностей: наличие кабинетов, количество педагогов и их загруженность, - рассказала "НГ" представитель управления образования акимат Костанайской области Анна ЛАЗАРЕВА.

Далее по согласованию с местным отделом образования школы организуют в своих стенах группу продленного дня, продолжительность которой определяется на уровне каждого отдельного урчеждения.

По опыту последних лет, отметили в управлении, во многих школах области количество подобных групп увеличилось, особенно в школах с государственным языком обучения.

Например, по данным отдела образования в Костанае, продленки организованы для обучающихся КПП и начальных классов в семнадцати школах города. Из них группы с государственным языком обучения в школах 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 28, 29, 115, ФМЛ и Дружбинской школе, с русским языком обучения в школах 13, 25, 122, 6, 21.