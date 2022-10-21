Как будут работать в праздничные дни ЦОНы Костанайской области
21 октября 2022, 14:39 | Государство
ЦОНы в районных центрах и городах районного значения региона не будут работать 23, 24 и 25 октября в связи с празднованием Дня Республики. Об этом сообщили в филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.
При этом дежурный ЦОН и СпецЦОН в областном центре будут работать в понедельник 24 октября с 9:00 до 13:00.
Суббота, 22 октября, является рабочим днем, поэтому ЦОНы и СпецЦОН будут принимать клиентов по с 9:00 до 18:00.
С 26 октября посетители смогут получать государственные услуги в привычном графике.
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