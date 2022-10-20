У кого отключат свет в конце этой и следующей недели в Костанае
20 октября 2022, 16:55 | ЖКХ
Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра. План работ горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».
В связи с работами с 22 по 27 октября отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 22 по 27 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Мира 11-20а,
- ул. Рудненская 8-18а, 18б, 12/1, 12/2.
ТП-11 (работы на подстанции)
20 и 21 октября с 10:00 до 17:00
- ресторан «Глория»,
- ТОО «Пласт-окно».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 19, 20
Частный сектор:
- ул. пр. Тауелсиздик 8-21.
- ул. Сьянова 62-83,
- ул. Набережная 31-73, 42/1, 42/2, 43/1, 44/1, 43/2, 44/3,
- пр. Аль-Фараби 13, 15, 13/1, 15/1, 15/3.
Светофоры:
- ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,
- ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби
ТП-564 (работы на подстанции)
21 и 22 октября с 10:00 до 19:00
- Школа № 17,
- детский сад при школе № 17.
Спальный сектор:
- ул. Строительная 10, 10а, 14
ТП-570 (работы на подстанции)
22 октября с 10:00 до 15:00
- детский сад «Белоснежка»,
- АЗС «Трудовая»,
- АЗС «Гелиос»,
- гаражи «Пилот»,
- «Рубин»,
- «Авиатор»,
- ТОО «Жук Агро».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43в, 43б, 45.
Частный сектор:
- ул. 1 Челябинская 1-20.
КТП-347 (работы на подстанции)
26 октября с 10:00 до 14:00
- магазин «Алтын»,
- ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 193-227,
- ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27,
- ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22,
- ул. Баймагамбетова 242-320,
- ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.
Последние новости
19.10.22 18:30 "Любое КХ, не занимающееся посадкой картофеля, могло получить субсидии?" - Бывшего специалиста управления сельского хозяйства Костанайской области допросили в суде
19.10.22 15:51 74 участника и один эксперт работали на выставке в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.