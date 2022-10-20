Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра. План работ горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

В связи с работами с 22 по 27 октября отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 22 по 27 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Мира 11-20а,

ул. Рудненская 8-18а, 18б, 12/1, 12/2.

ТП-11 (работы на подстанции)

20 и 21 октября с 10:00 до 17:00

ресторан «Глория»,

ТОО «Пласт-окно».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 19, 20

Частный сектор:

ул. пр. Тауелсиздик 8-21.

ул. Сьянова 62-83,

ул. Набережная 31-73, 42/1, 42/2, 43/1, 44/1, 43/2, 44/3,

пр. Аль-Фараби 13, 15, 13/1, 15/1, 15/3.

Светофоры:

ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,

ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП-564 (работы на подстанции)

21 и 22 октября с 10:00 до 19:00

Школа № 17,

детский сад при школе № 17.

Спальный сектор:

ул. Строительная 10, 10а, 14

ТП-570 (работы на подстанции)

22 октября с 10:00 до 15:00

детский сад «Белоснежка»,

АЗС «Трудовая»,

АЗС «Гелиос»,

гаражи «Пилот»,

«Рубин»,

«Авиатор»,

ТОО «Жук Агро».

Спальный сектор:

ул. Карбышева 43в, 43б, 45.

Частный сектор:

ул. 1 Челябинская 1-20.

КТП-347 (работы на подстанции)

26 октября с 10:00 до 14:00

магазин «Алтын»,

ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.

Частный сектор: