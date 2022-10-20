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У кого отключат свет в конце этой и следующей недели в Костанае

20 октября 2022, 16:55 |  ЖКХ

Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра. План работ горэлектросети сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».

В связи с работами с 22 по 27 октября отключения пройдут у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 22 по 27 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Мира 11-20а,
  • ул. Рудненская 8-18а, 18б, 12/1, 12/2.

ТП-11 (работы на подстанции)

20 и 21 октября с 10:00 до 17:00

  • ресторан «Глория»,
  • ТОО «Пласт-окно».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 19, 20

Частный сектор:

  • ул. пр. Тауелсиздик 8-21.
  • ул. Сьянова 62-83,
  • ул. Набережная 31-73, 42/1, 42/2, 43/1, 44/1, 43/2, 44/3,
  •  пр. Аль-Фараби 13, 15, 13/1, 15/1, 15/3.

Светофоры:

  • ул. Каирбекова – пр. Тауелсиздик,
  • ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП-564 (работы на подстанции)

21 и 22 октября с 10:00 до 19:00

  • Школа № 17,
  •  детский сад при школе № 17.

Спальный сектор:

  • ул. Строительная 10, 10а, 14

ТП-570 (работы на подстанции)

22 октября с 10:00 до 15:00

  • детский сад «Белоснежка»,
  • АЗС «Трудовая»,
  • АЗС «Гелиос»,
  • гаражи «Пилот»,
  • «Рубин»,
  • «Авиатор»,
  • ТОО «Жук Агро».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43в, 43б, 45.

Частный сектор:

  • ул. 1 Челябинская 1-20.

КТП-347 (работы на подстанции)

26 октября с 10:00 до 14:00

  • магазин «Алтын»,
  • ТОО «Медтехника Казахстан» по ул. Баймагамбетова 302.

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 193-227,
  • ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27,
  • ул. Байтурсынова 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22,
  • ул. Баймагамбетова 242-320,
  • ул. Валиханова 2-41, 21/1-21/4.