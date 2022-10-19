В четверг, 20 октября, на большей части территории Костанайской области синоптики ожидают дожди. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на юге и западе порывы до 20 м/с. Днём ветер усилится до 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, днём +7...+12, на юге +15 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в четверг облачно, утром и днём дождь. Ветер юго-западный ночью 9-14, днём 15-20 м/с. Ночью +2...+4, днём +9...+11 градусов.

В пятницу, 21 октября, на западе и севере Костанайской области дожди. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на западе и севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, днём +8...+13 градусов.

В Костанае в пятницу переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +10...+12 градусов.

- В субботу, 22 октября, возможы осадки в виде дождя и снега, на западе и севере области сильные осадки, к концу дня в некоторых районах возможен гололед, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер северо-западный 9-14 м/с, на западе и севере области 15-20 м/с, днём порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днём +2...+7 градусов.

В Костанае в субботу облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём +3...+5 градуса.