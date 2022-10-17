Во вторник, 18 октября, в Костанае и области осадков не ожидается. Но уже в среду, 19 октября, синоптики прогнозируют снег и дождь на западе и севере региона. Кроме того, ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. В четверг, 20 октября, снег с дождем будет идти ночью на большей части Костанайской области, днем на севере и востоке - дождь.

Фото Сауле КУАНБЕК

Ветер все три дня, с 18 по 20 октября, по области будет дуть с юго-запада, скорость 9-14 м/с. 19 октября на западе, севере и востоке региона будет ветреннее - 15-20 м/с. 20 октября - на западе и северо-востоке - 15-20 м/с, порывы до 23 м/с.

- Температура ночью, 18 октября, по Костанайской области 0..+5 градусов, на востоке региона -3 градуса. Днем теплее +8..+13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КВ РГП "Казгидромет" Асель НУРЖАНОВА. - 19 октября в целом по области температурные показатели будут такие же, на юго-востоке ночью -3 градуса.

В Костанае во вторник и среду, 18 и 19 октября, переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18 и 19 октября +1..+3 градуса, днем в эти дни +9..+11 градусов. Ветер 18 октября ожидается западный с переходом на юго-западное направление, 19 октября - юго-западный, скорость 9-14 м/с.

В четверг, 20 октября, температура ночью по области ожидается +1..+6 градусов, днем +10..+15 градусов.

В областном центре в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь днем. Температура ночью +2..+4, днем +10..+12 градусов.