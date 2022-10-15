Житикаринские полицейские в ходе ОПМ «Карасора-2022» задержали двух жителей Акмолинской области 25-ти и 26 лет по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

- Они оставляли закладки в укромных местах пригорода, на территории промышленной зоны, - рассказал полковник полиции, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Асылбек АЛЬМАГАМБЕТОВ.

Начато досудебное производство по ст. 297 УК РК «Сбыт наркотических средств». Согласно результатам проведенных экспертиз, изъятые в ходе следственных действий вещества являются психотропным веществом «a-PVP».

В ходе проведения дальнейших следственных мероприятий с участием подозреваемых были обнаружены и изъяты еще 6 свертков с порошкообразным веществом серого цвета, которое также признано наркотическим. Общий вес изъятых наркотиков - 4,31 г, что составляет особо крупный размер.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, в которых имелась геолокация разложенных ими закладок. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных соучастников преступной деятельности. Подозреваемые арестованы.

Фото пресс-службы ДП