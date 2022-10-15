Введение такой вакцинации в календарь прививок откладывали из-за эпидемии коронавируса, передает Informburo.kz.

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В национальный календарь профилактических прививок включат вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В ближайшее время в Казахстане начнут подготовительную работу по внедрению вакцинации против ВПЧ. Как пояснили в ведомстве, сроки внедрения зависят от того, сколько в правительстве выделят денег на прививочную программу. Вопрос внедрения вакцины откладывали в связи с эпидемией коронавируса.

"В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции вопрос внедрения вакцинации против ВПЧ отложился ввиду сложности внедрения двух вакцин одновременно", – говорится в сообщении.

В 2020 году правительство страны сообщило, что в 2021 году в Казахстане начнётся вакцинация от вируса ВПЧ, но тогда эту программу отменили. ВПЧ часто становится причиной развития рака шейки матки, опухолей половых органов и других не менее опасных недугов. Уже более 10 лет во многих странах мира девочек прививают от вируса папилломы человека.

По словам онкогинекологов, очень важно охватить вакцинацией девочек до начала половой жизни, поэтому, как правило, эти прививки получают девочки в возрасте 11-13 лет. В этом возрасте дети ещё не успели заразиться вирусом, и эффективность массовой вакцинации будет очень высока. Однако и пациенткам постарше гинекологи могут в индивидуальном порядке рекомендовать эту прививку.