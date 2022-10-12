В четверг, 13 октября, на западе Костанайской области ожидается дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, на северо-востоке -1 градус, днём +15...+20 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг осадки маловероятны. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью +2...+4, днём +15...+17 градусов.

- В пятницу и субботу на западе и севере Костанайской области дожди, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер юго-западный 9-14, на западе и севере 15-20 м/с. Температура воздуха 14 октября ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов. 15 октября по области ночью +3...+8, днём +10...+15 градусов.

В Костанае в пятницу без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов. В субботу в областном центре ждут дождь. Ночью +3...+5, днём +11...+13 градусов.