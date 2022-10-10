По прогнозам синоптиков, 11 октября в области без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 4-6 тепла, на юге - 3 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 18 градусов, на юге - до 21 градуса.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Завтра в Костанае переменная облачность, без осадков, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - скорость ветра 5-10 м/с. Днем 16-18 градусов тепла, ночью - плюс 2-4 градуса.

В среду, 12 октября, тоже без осадков. Ветер будет идти с юга-востока со скоростью 9-14 м/с. Температура ночью от 0 до +5 градусов, на востоке заморозки до -3 градусов. Днем 15-20 градусов.

В областном центре переменная облачность без осадков, ночью 2-4 градуса тепла, днем 15-17.

13 октября по области ожидается дождь, ветер смении направление на западное, скорость 9-14 м/с. На западе и юге 15-20 м/с. Ночью 3-8 тепла, на северо-востоке - ноль градусов, днем 13-18.

Дождь минует в четверг Костанай. Здесь температура днем прогреется до 15-17 градусов, ночью - плюс 3-5. Западный ветер 9-14 м/с.