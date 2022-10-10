Если бы выборы президента Казахстана состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы вы проголосовали? За Касым-Жомарта Токаева - нужно дать президенту время на проведение реформ.

За любого из конкурентов нынешнего президента, чья программа меня устроит.

Поставлю галочку в графе «против всех» в знак протеста против досрочных выборов.

Не приду на избирательный участок, потому что результат выборов известен заранее.

