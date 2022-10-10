В семи районах Костаная отключат свет на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 14 октября опубликовала пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим электроэжнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресами:
РП-13 (работы на подстанции)
10 октября с 10:00 до 13:00
- аптека «Магнит удачи»
Спальный сектор:
- ул. Козыбаева 98.
КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 10 по 14 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. 2-я Речная 1а-28, 56-72а,
- ул. Речная 5-38.
ТП-607 (работы на подстанции)
10 октября с 10:00 до 18:00
- Школа № 23,
- Тойота-Центр по пр. Абая 26в.
РП-13 (работы на подстанции)
11 октября с 10:00 до 13:00
Спальный сектор:
- ул. Козыбаева 107,
- пр. Тауелсиздик 112.
ТП-455а (работы на подстанции)
11 октября с 10:00 до 18:00
- ТД «Мандарин»,
- мед. центр «Nova диагностик» по ул. Майлина 57,
- магазины «Светотехника»,
- «Весна»,
- «Зоомир»,
- ТОО «Вельт».
Спальный сектор:
- ул. Дзержинского 56, 58, 60,
- ул. Майлина 57, 57а.
КТП-701 (работы на подстанции)
12 и 13 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. К.Маркса 23-90,
- ул. Мира 8 — 32,
ТП-563 (работы на подстанции)
14 октября с 10:00 до 18:00
- ГКП «Тазалык-2012» по ул. Плеханова 79,
- ТОО «Радио-Калкан»,
- «Управление службы охраны» по ул. Карбышева 6,
- ТОО СК «Кос-Тана»,
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 25,
- магазин «Вианор»,
- СТО «Лада спорт».
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