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В семи районах Костаная отключат свет на этой неделе

10 октября 2022, 10:14 |  Государство

План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 14 октября опубликовала пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим электроэжнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресами:

РП-13 (работы на подстанции)

10 октября с 10:00 до 13:00

  • аптека «Магнит удачи»

 Спальный сектор:

  • ул. Козыбаева 98.

КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 10 по 14 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. 2-я Речная 1а-28, 56-72а,
  • ул. Речная 5-38.

ТП-607 (работы на подстанции)

10 октября с 10:00 до 18:00

  • Школа № 23,
  • Тойота-Центр по пр. Абая 26в.

РП-13 (работы на подстанции)

11 октября с 10:00 до 13:00

Спальный сектор:

  • ул. Козыбаева 107,
  • пр. Тауелсиздик 112.

ТП-455а (работы на подстанции)

11 октября с 10:00 до 18:00

  • ТД «Мандарин»,
  •  мед. центр «Nova диагностик» по ул. Майлина 57,
  • магазины «Светотехника»,
  • «Весна»,
  •  «Зоомир»,
  •  ТОО «Вельт».

Спальный сектор:

  • ул. Дзержинского 56, 58, 60,
  • ул. Майлина 57, 57а.

КТП-701 (работы на подстанции)

12 и 13 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дружбы 1-51,
  • ул. К.Маркса 23-90,
  • ул. Мира 8 — 32,

ТП-563 (работы на подстанции)

14 октября с 10:00 до 18:00

  • ГКП «Тазалык-2012» по ул. Плеханова 79,
  • ТОО «Радио-Калкан»,
  • «Управление службы охраны» по ул. Карбышева 6,
  •  ТОО СК «Кос-Тана»,

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 25,
  • магазин «Вианор»,
  • СТО «Лада спорт».